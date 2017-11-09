سفير رومانيا زار الرابطة المارونية: لتجنيب لبنان تداعيات الصراعات الخارجية on November 9, 2017

زار سفير رومانيا في لبنان فيكتور ميرسيا، يرافقه السكرتير الأول في السفارة اندريي كورويف، مقر الرابطة المارونية قبل ظهر اليوم، والتقى رئيسها انطوان قليموس، في حضور أعضاء من مجلسها التنفيذي.

وأوضح بيان للرابطة، أن “البحث تناول خلال اللقاء العلاقات اللبنانية – الرومانية، والتطورات الراهنة والمتسارعة في لبنان والمنطقة، والدور الذي يمكن أن تضطلع به بوخارست من خلال دورها الفاعل في المجموعة الأوروبية وعلى المستوى الدولي لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته والتصدي لمسألة النازحين السوريين التي تشكل عبئا عليه على كل المستويات. ووصف السفير لبنان بالبلد الصديق الذي لديه العديد من وجوه الشبه مع رومانيا، مؤكدا أن بلاده لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة له بما تمتلك من إمكانات واتصالات، وهي مهتمة باستقراره وأمنه، داعيا الى تجنيبه تداعيات الصراعات الخارجية”.

ولفت البيان الى أن “رئيس الرابطة شكر السفير الروماني على زيارته، وأشاد بالدور الذي تقوم به رومانيا في دعم لبنان وتفهم مشكلاته، متمنيا عليها توظيف موقعها المميز في أوروبا، وفي الأسرة الدولية في خدمة هذا الهدف. وشرح تفصيلا الدور الذي تؤديه الرابطة المارونية في مواجهة الأزمة الوطنية الكبيرة التي تعصف بالبلاد، منوها بالحكمة، وروح المسؤولية العالية التي يعالج بها رئيس الجمهورية هذه الأزمة والتفاف القيادات اللبنانية من حوله”.

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