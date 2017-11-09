رئيس الجمهورية اتصل بمحفوظ وناشد عبره المؤسسات الاعلامية التحسس بدقة المرحلة on November 9, 2017

ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، “المؤسسات الاعلامية كافة، التحسس بدقة المرحلة ومقتضياتها الوطنية”.

ودعا “إلى تجنب التشويش والتشكيك التحريض، وإلى التحلي بروح المسؤولية الإنسانية والأخلاقية، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي, لأن الأزمة الحالية هي أبعد من أن تكون استبدال حكومة بحكومة ولأن الضمانة الفعلية هي في الوحدة الوطنية وفي اعلام بناء يوحِّد اللبنانيين تحت سقف الحقيقة ويجعلهم على المصلحة الوطنية العليا”.

من جانبه، ثمن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع “موقف فخامة رئيس الجمهورية هذا، ويأمل من الإعلام عموما تهدئة الأمور واستبعاد أي سياسات تحريضية أيا كانت”.

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