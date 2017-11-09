خطاب السيّد نصرالله غداً: احتمالات الحرب الاسرائيلية وقدرةِ المقاومة على ردعِها on November 9, 2017



فيما تتّجه الانظار الى ما سيُعلنه الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله غداً في مناسبة “يوم الشهيد”، علمت “الجمهورية” انّ نصرالله سيشدّد في خطابه مجدداً على استمرار التهدئة وعدمِ التصعيد واستيعاب المشكلة الماثلة، والبحث عن مخارج للأزمة السياسية الحالية.

وسينقسِم خطابُه الى محاور عدة: دينيّ لمناسبة اربعين الإمام الحسين، ومحور يتحدّث فيه عن اوّلِ استشهاديّ للحزب أحمد قصير لينطلق منه الى الحديث عن احتمالات الحرب الاسرائيلية على لبنان وقدرةِ المقاومة على ردعِها.

ومحور يتناول التطورات الاقليمية والعملية العسكرية في البوكمال ودلالات ذلك وإعلان الانتصار على “داعش” وإنهاء وجودها العسكري في سوريا والعراق بعد ربطِ الحدود العراقية ـ السورية، وسيتطرّق الى الأزمة اليمنية.

وقال مصدر قيادي في الحزب لـ”الجمهورية” تعليقاً على التوقّعات الشائعة حول موعد عودة الحريري من الخارج: “نحن نأمل ولا نتوقّع”.

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