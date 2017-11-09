الرئيسية » لبنان, مميز » حواجز توعوية لقوى الامن الجمعة والاثنين في الذكرى السنوية لضحايا حوادث الطرق

حواجز توعوية لقوى الامن الجمعة والاثنين في الذكرى السنوية لضحايا حوادث الطرق on November 9, 2017

تقيم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حواجز توعوية عدة في “الذكرى السنوية لضحايا حوادث الطرق”، يتم خلالها توزيع منشورات توعوية على كل الاراضي اللبنانية، وفق البرنامج الآتي:

يوم غد الجمعة في 10/11/2017: بيروت: تقاطع روما – الحمرا: من ال9,00 لغاية ال10,00. بعبدا: تقاطع غاليري سمعان من ال15,00 لغاية ال16,00. الضاحية: نزلة ملعب العهد من ال10,30 لغاية ال11,30. جونية: مستديرة KFC من ال9,30 لغاية ال10,30. طرابلس: مستديرة السلام من ال10,30 لغاية ال11,00. بعلبك: محلة الجبلي من ال9,00 لغاية ال11,00. صيدا: مثلث الراهبات من ال10,00 لغاية ال12,00. النبطية: مفرق قصر العدل من ال12,00 لغاية ال13,00. الاثنين في 13/11/2017 بيروت – ساحة ساسين من ال15,00 لغاية ال16,00. بعبدا: مستديرة شفروليه من ال16,00 لغاية ال17,00. الضاحية: المشرفية أوتوستراد السيد هادي نصر الله من ال11,00 لغاية ال12,00. جونية: مستديرة العنتبلي من ال9,30 لغاية ال10,30. طرابلس: أمام مركز فصيلة البداوي من ال10,00 لغاية ال11,00. ساحة شتورة: من ال10,00 لغاية ال10,30. المطار أمام مبنى الإدارة العامة: من ال11,00 لغاية ال11,30. مدخل صور – الشبريحا من ال10,30 لغاية ال11,30. التعليقات Share this on WhatsApp

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net