حرب: لا يمكن للبنان أن يبقى من دون حكومة ومن الافضل تفادي الازمات on November 9, 2017

اكد النائب بطرس حرب في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5″اننا “لا نملك معلومات أساسية إذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري سيعود ليقدم استقالة خطية، إذ تتضارب المعلومات حول عودته، ولكن إذا قرر البقاء في السعودية وعدم العودة فعليه ان يتعامل مع هذا الواقع”.

وشدد على “أن متسع الوقت ليس كبيرا ولا يمكن للبنان أن يبقى من دون حكومة، ونائب رئيس الوزراء لا يمكنه دستوريا ان يتولى هذا المنصب ولن يكون هناك اجتماع اليوم”.

وتابع :”إذا وقعنا في اشكال قد يؤدي إلى ازمة سلطة، ومن الافضل تفادي الازمات، إلا أن الاسباب التي دفعت الى الاستقالة تؤكد ان الحريري لن يكون قادرا على تولي المنصب مجددا في حال عاد عن قراره”.

ولفت إلى “ان الموضوع الراهن يستدعي من رئيس الجمهورية حسم هذا الامر، ومن مصلحة البلد تفادي الازمة”، معلنا :”أن تفرد وزير الخارجية ببعض الممارسات ضد توجه الحكومة ادت إلى ردة الفعل الاقليمية”.

وقال:”آمل ان تمر هذه الازمة السياسية الكبيرة التي ستنعكس عنها تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية”.

وختم حرب :”في حال انطلقت مواقف متشددة ترفض الحكومة الحيادية، سنذهب إلى ازمة حقيقة نحن بغنى عنها”.

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