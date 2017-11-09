جمعية عمومية لشبكة المدن المتوسطية في طرابلس وقبول عضوية 3 مدن لبنانية في الشبكة on November 9, 2017

عقدت شبكة المدن المتوسطية، جمعية عمومية في طرابلس، لأعضائها الذين يمثلون نحو 50 مدينة في 16 دولة عربية واجنبية على طول البحر الابيض المتوسط.

ترأس الجلسة، رئيس شبكة المدن المتوسطية، رئيس بلدية تطوان في المغرب الدكتور محمد إدعمار، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، وامين عام الشبكة زافييه تيانا، وحضرها رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، مديرة اتحاد بلديات الفيحاء ديمه حمصي، وخبير التنمية في طرابلس عبد الله عبد الوهاب ورؤساء وممثلو اتحادات وبلديات لبنانية وعربية وأجنبية.

من اهم مقررات الجمعية العمومية للشبكة الموافقة على محضر اعمال اجتماع هيئة المجلس التنفيذي للشبكة الذي سبق انعقاد الجمعية العمومية ومنها: قبول عضوية 5 مدن في الشبكة هي مدينة السلط في الاردن، ومدينة دورس في ألبانيا، بالإضافة الى اتحاد بلديات المنية، وبلدية جونيه وبلدية البترون في لبنان وتصديق تقرير نشاطات 2017 وموازنة عام 2017 وموازنة عام 2018 والمشاريع الملحقة بها.

واعلم الأمين العام للشبكة المجتمعين “أن عدد أعضاء المجلس التنفيذي هو بين 7 و 9 أعضاء، وأن طلبات الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي يجب ان ترد الى الأمانة العامة للشبكة قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العمومية المحددة في خريف 2018 في برشلونه”.

وكان قمرالدين قد تبادل الدروع التكريمية مع إدعمار وتيانا ومع نائب رئيس بلدية صفاقس في تونس وسيم الزواري. وكذلك تبادل معهم رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية الدروع التقديرية.

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