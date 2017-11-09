بهاء الحريري يفعل حسابه على فيسبوك بعد ايقاف نشاطه منذ ٢٠١٢ on November 9, 2017

فعّل الشيخ بهاء الحريري حسابه على فيسبوك بعد ايقاف نشاطه منذ ٢٠١٢، فنشر صورته مع العلم اللبناني كذلك صورة والده الشهيد رفيق الحريري.

حيث انهالت التعليقات ومنها:

– الله يرحم الشهيد رفيق الحريري لخلف ما مات

– الله يحميك يارب

– حبيب الشعب الله يحميك شيخ بهاء.اشتقنالك و الله.غالي ابن الغالي

– اخ بهاء الله يرحم والدك في ناس كتير يحاولون التفرقة بينكم انتم أبناء الشهيد انه من عظماء الكون

واليوم قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من دار الفتوى أن “موقفنا واضح مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سعد الحريري هو من يقرّر عودته الى لبنان وإجراء المشاورات الضرورية”.

وقال: “الحديث عن عودة بهاء الحريري يدلّ على تخلّف والكلام غير صحيح”، مضيفاً: “سعد الحريري انتخب من قبل الناس، ونحن لسنا قطيع غنم أو قطعة أرض تنتقل ملكيتها من شخص الى آخر ولا توجد مبايعة بل انتخابات”.

بهاء، الابن البكر لرفيق الحريري، عُرف بالاهتمام بأعماله الخاصة وشركاته المتعددة في بلدان مختلفة، بينها السعودية والأردن والإمارات.

كذلك أكد المدير العام لشركة “ستاتيستكس ليبانون” وناشر موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر، انّ معلومات توافرت لدى الموقع منذ يومين بأن الشيخ بهاء الحريري سيكون احد وارثي الزعامة الحريرية.

وشدد الهبر في حديث لـ”صوت لبنان (100.5)”، على انه مساء السبت توفرت مؤشرات لعدم ظهور الوزير اشرف ريفي على شاشة الـ” ام تي في”، بعدما اتصل به بهاء الحريري بحسب ما علم طالبا منه التريث في الظهور، فتمّ الاعتذار عن الظهور على الشاشة.

التعليقات