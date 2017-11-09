بعد قطر.. مخاوف من تطبيق نموذج الحصار على لبنان on November 9, 2017

نقلت مصادر مطلعة لموقع “ليبانون 24” موقفا متشددا مفاده أن “ثمة تنسيقا أمريكيا – سعوديا حيال المرحلة المقبلة لمواجهة “حزب الله”.

وأشار الموقع المذكور إلى أن العقوبات الأمريكية على “حزب الله” ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، فضلا عن أن لبنان مقبل على حرب اقتصادية قد تكون أشد وطأة من الحرب العسكرية.

واستند كل ما ذكر بعد قرار السعودية منع سفر مواطنيها إلى لبنان والطلب من رعاياها مغادرة أراضيه فورا، وتغريدة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان الذي تحدث عن “إجراءات متصاعدة ومتشددة حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي”.

وأشارت المصادر المذكورة إلى أن “نموذج حصار قطر سوف يطبق في لبنان، بما يتناسب مع هذا البلد، لجهة منع الطيران اللبناني من التحليق فوق أراضي المملكة العربية السعودية، ومنع التحويلات من وإلى لبنان، ومنع التعامل مع الشركات اللبنانية”.

وتساءلت المصادر: “هل للبنان القدرة على تحمل الحصار؟ وخصوصا أن تقديرات خسائر اقتصاد قطر بعد قطع العلاقات الخليجية معها بلغ 30 مليار دولار”.

وتعود المصادر لتذكر أن موقف الرئيس سعد الحريري مما جرى في قطر لم يكن محط ترحيب في السعودية، إذ أن المسؤولين السعوديين أبدوا امتعاضا من الكلام الذي أعلنه الحريري من الولايات المتحدة خلال لقائه أحد المسؤولين الأمريكيين حيث شدد على أنه على مسافة واحدة بين قطر والسعودية.

Sputnik

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