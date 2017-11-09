بري عرض الاوضاع مع شورتر وماروتي ولازاريني ووفد من حماس on November 9, 2017

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان بالوكالة فيليب لازاريني، وعرض معه الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وفد حماس

ثم استقبل وفدا من قيادة حركة “حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والاسلامية عزت الرشق الذي قال بعد الزيارة: “تداولنا مع دولته تطورات القضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية واكدنا حرص حركة حماس والفلسطنيين على هذا الانجاز والاستمرار به، وان نتجاوز اي عقبات لان المصالحة وانهاء الانقسام هما مصلحة وطنية فلسطينية ومصلحة عربية ايضا في ظل الاستفراد الصهيوني في المنطقة ومحاولة تكريس وقائع جديدة، وان وحدتنا مهمة جدا لافشال كل المخططات الصهيونية. وتكلمنا ايضا عن المخيمات الفلسطينية، وأكدنا حرصنا على ان تكون دائما آمنة ومستقرة وتدعم الاستقرار في لبنان، فلا يكون في المخيمات الفلسطينية اي شيء ضد المصلحة اللبنانية. والمخيمات الفلسطينية تنأى بنفسها عن أي مشاكل او صراعات، وهي ليست صندوق بريد لاي طرف من الاطراف توجه بها الرسائل في الساحة اللبنانية. واكدنا لدولة الرئيس اننا حرصاء على أمنها واستقرار كما ندعم أمن واستقرار لبنان والسلم الاهلي فيه، وندعم ايضا استمرار النقاش والحوار اللبناني-الفلسطيني لمصلحة الشعبين، كما اكدنا ان البندقية الفلسطينية والبوصلة الفلسطينية هما في اتجاه القدس، واننا نقف مع لبنان في وجه اي عدوان يستهدفه، ويهمنا استمرار أمنه واستقراره، وقلنا اننا مطمئنون ان لبنان دائما يتجاوز اي مشكلة يواجهها بحكمة القيادات والمسؤولين اللبنانيين”.

وفد قيادة الجيش

ثم استقبل بري وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن رفعت رمضان وعضوية العميد الركن فاتك السعدي والعقيد الركن ايلي نجم مزهر.

وقدم الوفد لدولته دعوة لحضور العرض العسكري لمناسبة عيد الاستقلال في 22 من الجاري.

سفيرا بريطانيا وايطاليا

واستقبل بعد الظهر السفير البريطاني هوغو شورتر وعرض معه الوضع الراهن في لبنان والمنطقة.

والتقى أيضا السفير الايطالي ماسيمو ماروتي وبحث معه في التطورات اللبنانية والاقليمية.

برقية تهنئة

من جهة أخرى، أبرق بري الى الرئيس الانغولي جوا لورينسو مهنئا بانتخابه.

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