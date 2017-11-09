انقطاع مزمن للمياه عن سكان طريق عام بلدتي الشرقية كوثرية السياد on November 9, 2017

يعاني سكان طريق عام بلدتي الشرقية – كوثرية السياد، من إنقطاع دائم ومزمن لمياه الشفة منذ أشهر الصيف، الى اليوم، رغم المناشدات والشكاوى المتكررة من قبل السكان للمسؤولين المعنيين في مصلحة المياه في مدينتي النبطية وصيدا لمعرفة سبب انقطاع المياه ومعالجته لايصال المياه الى المنازل. كما ان المياه مقطوعة عن المدرسة الرسمية في بلدة الشرقية وهي تضم ما يقارب ال 150 تلميذا، وتوفير المياه فيها حاجة ضرورية من اجل النظافة والمحافظة على صحة وسلامة التلامذة.

وناشد الاهالي المعنيين في مصلحة المياه وبلدية الشرقية، الرأفة بسكان المنطقة المذكورة وتلامذة المدرسة، والسعي الجدي لتوفير المياه ولو في الحد الادنى في اسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم الازمة”.

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