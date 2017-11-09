المشنوق عن عودة بهاء الحريري: لسنا قطيع غنم أو قطعة أرض on November 9, 2017

المشنوق عن عودة بهاء الحريري: لسنا قطيع غنم أو قطعة أرض تنتقل ملكيتها من شخص الى آخر ولا توجد مبايعة بل انتخابات​.

رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق من دار الفتوى أنّ “الأزمة التي يمرّ بها البلد أزمة وطنيّة كبرى وموقفنا واضح بأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري هو من يقرّر بشكل أو بآخر بالتشاور مع الآخرين طبيعة المرحلة المقبلة”.

ورداً على الكلام عن خلافة بهاء الدين لسعد الحريري، قال:” هذا كلام يدلّ على جهل وتخلّف لطبيعة السياسة في لبنان وليس دليلاً جدياً على حديث جدّي حول الموضوع”، مشدداً على أنّ “الأمور في لبنان لا تحصل بالمبايعة بل بالإنتخابات ومن يعمل على هذا المنوال لا يعرف لبنان”.

وختم قائلاً: “نحن بانتظار الرئيس الحريري وهو بجوّ المناقشة بشأن مسألة عودته”.

التعليقات