التيار الاسعدي: لحملة توعوية وطنية لمنع الفتنة ووقوع لبنان في آتون البركان المتفجر on November 9, 2017

طالب الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مخاطبة اللبنانيين مباشرة ومشاركتهم في ما يحصل واعلان الحقائق حول الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري في مكانها ومضمونها وما اذا كان معتقلا ام لا” ، معتبرا “ان اللبنانيين بلغوا مرحلة صعبة من القلق والرعب على حاضرهم ومستقبل اولادهم ومن الاتي المجهول بسبب الاشاعات وتضخيمها حول الاوضاع الامنية والاتية على البلد وما يزيد من هلعهم الاجتماعات المكثفة لرئيس الجمهورية مع مختلف القوى السياسية والحزبية والدينية والطائفية، والتي لم يسبق ان شهد اللبنانيون مثلها من قبل”.

وقال:”ان استمرار الغموض وأجواء البلبة والقلق هو تجاوز للحد المقبول من اللبنانيين وفيه استخفاف بعقلوهم لان التعاطي معهم بعد مرور أسبوع على الزلزال السياسي للاستقالة فيه خفة وعدم جدية من السلطة السياسية التي تخفي الحقائق عنهم في ظل انقسام خطير بين مكونات لبنان السياسية والطائفية والمذهبية والحزبية على خلفية هذه الاستقالة التي تفاقم من هذا الانقسام وتداعياته على مستوى الشارع اللبناني”.

وتابع :”ان وضع سفراء أجانب وعربا في أجواء الاستقالة وخلفياتها ونتائجها المقلقة يشير الى خطورة ما يحاك للمنطقة ولبنان، علما بأن لبنان شهد فراغا رئاسيا وحكوميا وتمديدا اكثر من مرة للمجلس النيابي ولم يشهد مثل هذا الحراك المكثف وغير المسبوق للسلطة السياسية ومكوناتها”.

وسأل الاسعد: هل التمسك بالرئيس الحريري لشخصه ام لانتمائه الحزبي او لتمثيله الطائفي، وهذه أمور قابلة للحل لان كتلته النيابية وتياره السياسي وهما ممثلان في السلطة وقاردان على تسمية رئيس للحكومة من نفس الفريق او التمسك بالقرار السعودي وهو انتح تفاهمات وتسوية سياسية، غير ان السعودية خرجت منها وضغطت على الحريري ورفعت منسوب تهديداتها ضد اللبنانيين وأعلنت شروطا تعجيزية تجاوزت بها كل الاعراف والاصول في التعاطي مع الدول”.

ودعا الاسعد السلطة السياسية الى التعاطي بواقعية ومسؤولية مع الذي يتعرض له لبنان واستباق تداعيات حفل الجنون من المحور الاميركي الاسرائيلي الخليجي على المنطقة ولبنان بتحصين ادارات الدولة ومؤسساتها والتركيز على حملة توعوية وطنية لمنع الفتنة التي يخطط لها ولمنع وقوع لبنان في آتون البركان المتفجر الآتي بدلا من الاكتفاء بالمواقف والسياسات العقيمة والشكلية التي تلهي اللبنانيين وتدفعهم للارتماء في احضان الخوف والقلق على المصير”.

واعتبر “ان ما يحصل باستقالة الحريري، كشف مستوى الرعب الذي يعتري الطبقة السياسية الخائفة على تفاهماتها وتسوياتها ومصالحها، مع ان التداعيات ستصيب اللبنانيين”، واصفا “كل من يؤيد التطبيع والسلام والصلح مع العدو الاسرائيلي” بانه “خائن لوطنه ولفلسطين القضية المركزية للعرب”.

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