‏⁧‫عاجل.. العجوز‬⁩: ⁧‫الحريري‬⁩ سيصل إلى لبنان خلال الساعات المقبلة وسيمكث يومين on November 8, 2017

‏⁧‫رئيس مجلس قيادة “حركة الناصريين الأحرار” ​زياد العجوز​: ⁧‫الحريري‬⁩ سيصل إلى لبنان خلال الساعات المقبلة وسيمكث يومين.

قال رئيس مجلس قيادة “حركة الناصريين الأحرار” الدكتور زياد العجوز، في حديث لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الدين الحريري، سيصل إلى لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف العجوز أن مدة إقامة الحريري في بيروت لن تطول ليعود مجدداً إلى الرياض، وذلك بعد أن يضع المسؤولين في لبنان وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون بالأسباب التي دفعته للاستقالة.

وقال العجوز: “نتيجة تواصلنا مع عدة جهات مسؤولة محلية وعربية، أكدت لنا أن الرئيس الحريري خلال الساعات القليلة المقبلة سيعود إلى لبنان، وسيمكث لفترة يومين فقط، لاعتبارات أمنية، حيث سيقوم بالإجراءات المطلوبة سياسياً، ويعود إلى الخارج ليقود مرحلة سياسية جديدة عنوانها “مواجهة الإرهاب، إرهاب “حزب الله” ومحاولة فرسنة لبنان” على حد وصف العجوز.

وأكد العجوز أن الرئيس الحريري لم يقدم استقالته في الرياض جبرياً ولم يكن تحت الإقامة الجبرية. مضيفاً “كان يعد لهذه الاستقالة منذ فترة بعدما شعر بأن “حزب الله” يأخذ لبنان إلى منحى آخر، وتحويل البلاد تحت سيطرة وهيمنة “حزب الله”، وهذا ما أكدته تصريحات علي أكبر ولايتي خلال زيارته لبنان، والذي قال بأن لبنان أصبح تابعاً لإيران وأنه أضحى محافظة إيرانية كما تروج إيران، مما دفع الرئيس الحريري بالإضافة لمحاولة اغتياله إلى تقديم استقالته التي كانت معدة مسبقاً”.

التعليقات