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وليد عبود: سأتقدم بشكوى قضائية على حبيب فياض في حال لم يعتذر خلال اسبوع

on November 8, 2017

وليد عبود: سأتقدم بشكوى قضائية على حبيب فياض في حال لم يعتذر خلال اسبوع.

وكان طلب الإعلامي وليد عبود من المحلل السياسي حبيب فياض مغادرة الاستوديو مباشرة على الهواء، بعد استخدامه كلمات نابية في حق الوزير السعودي ثامر السبهان، أثناء مداخلةٍ للأخير عبر الهاتف.

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