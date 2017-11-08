وليد عبود: سأتقدم بشكوى قضائية على حبيب فياض في حال لم يعتذر خلال اسبوع on November 8, 2017

وليد عبود: سأتقدم بشكوى قضائية على حبيب فياض في حال لم يعتذر خلال اسبوع.

وكان طلب الإعلامي وليد عبود من المحلل السياسي حبيب فياض مغادرة الاستوديو مباشرة على الهواء، بعد استخدامه كلمات نابية في حق الوزير السعودي ثامر السبهان، أثناء مداخلةٍ للأخير عبر الهاتف.

وقال عبود لفياض: “صدرت منك ألفاظاً نابية لا يجب أن توجّه إلى دولة عربية، اكتفي بهذا القدر، أتشكرك واتمنى عليك مغادرة الاستوديو”، عندها ردّ فياض: “قديش قابض على هذه المواقف”، الامر الذي استفز عبود الذي قال: “عيب عليك واحترم حالك، مش أنا يلي بقبض ولا غيري.. انت ما بتحترم حدا ولا بتحترم المحاور اللي محترمك”.

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