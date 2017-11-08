ورشة عن لغة الإعلام في تناول قضية الإعاقة ممثل الرياشي: على الإعلام أن يكون في مستوى معاناة الانسان on November 8, 2017

نظمت “جمعية الامل للرعاية والتنمية الاجتماعية” ورشة عمل عن لغة الاعلام في تناول قضية الاعاقة وفقا لمعايير الامم المتحدة في فندق البريستول، برعاية وزير الاعلام ملحم الرياشي ممثلا بالقاضي الدكتور عمر سماحة، وبمشاركة ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان العقيد نبيل فرح، رئيس تحرير مجلة “الامن” ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد ايلي الديك، اعضاء الهيئة الادارية للجمعية واعلاميين.

الحوت

بعد النشيد الوطني القى عضو مجلس ادارة الجمعية باسم الحوت كلمة اكد فيها دور وسائل الاعلام “في التأثير على صورة الاشخاص ذوي الاعاقة الخاصة لدى افراد المجتمع”.

وقال: “أكدت الكثير من الدراسات والمواثيق الاعلامية ضرورة إلزام وسائل الاعلام المختلفة تقديم الصورة الايجابية والمشرقة عن ذوي الحاجات الخاصة وتغير الاتجاهات والقيم نحوهم وليس فقط نقل الاخبار، لذلك فإن نجاح دور وسائل الاعلام في دمج ذوي الحاجات الخاصة وتمكينهم يتوقف على حملات الاعلامية والدور الاعلامي الممنهج والذي يجب ان يكون مخططا ومستمرا في توجيه افراد المجتمع بقضايا وحقوق ذوي الحاجات الخاصة وتوعيتهم”.

ورأى أن “تعاطي وسائل الاعلام العربية مع قضايا ذوي الحاجات الخاصة لا يخرج عن ثلاثة اشكال واساليب للتعامل هي: اسلوب اعلام المناسبات، واسلوب التعتيم واسلوب التشويه”.

وقال: “من خلال الملاحظة الميدانية فإن هناك العديد من وسائل الاعلام تتناول قضايا الاعاقة فقط في المناسبات والانشطة الرسمية التي تقوم بها بعض المؤسسات ذات العلاقة بالاشخاص ذوي الاعاقة. ويعمد بعض وسائل الاعلام الى التعتيم في تناول قضايا واخبار ذوي الحاجات الخاصة، ويصل في بعض الاحيان الى الامتناع عن التغطية الاعلامية لقضاياهم وعدم تسليط الضوء على حاجاتهم، ويعود السبب في ابتاع هذا الاسلوب الى قلة الوعي وقصور اداء المؤسسات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة.

أما أسلوب التشويه، فيقصد به ان بعض وسائل الاعلام تقوم بعرض صور غير واقعية وغير حقيقية او ناقصة عن ذوي الحاجات الخاصة، ولا سيما في وسائل الاعلام المرئية (تلفزيون – سينما) وهذا ما يتنافى مع مبادىء حقوق الانسان ومع التوجيهات الحديثة للتربية الخاصة”.

وأضاف: “من اهم مبادىء الوقاية الوعي باسباب الاعاقة ومصادرها والتعامل معها، ومن هنا كان لوسائل الثقافة والاعلام ومؤسسات التعليم دور مهم في نشر هذا الوعي عن طريق ما يسمى ثقافة الاعاقة”.

وأكد أن “تفعيل قضايا ذوي الحاجات الخاصة في وسائل الاعلام يقتضي:

1 – ضرورة تخصيص برامج خاصة في وسائل الاعلام المتخلفة (المرئية والمسموعة والمقرونة) توضح للمجتمع حقيقة ذوي الحاجات الخاصة من منظور الحق والمساواة اسوة بباقي افراد المجتمع.

2 – التأهيل الاعلامي للمعاقين المهتمين بالمجال الاعلامي، ويقصد هنا بالتأهيل الاعلامي مشاركة الاشخاذ ذوي الاعاقة في صياغة الرسائل الاعلامية التي تبثها وسائل الاعلام.

3 – الاهتمام بالدراما لاهميتها وتأثيرها في الجمهور.

4 – تكثيف الحملات الاعلامية لتوعية الجمهور وكيفية التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة وابرازهم على انهم افراد لهم حقوق وعليهم واجبات.

5 – الزام وسائل الاعلام بث برامج تثقيفية ومعلومات صحيحة عن الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

6 – تشجيع اصدار المجلات والنشرات المتخصصة في مجال الاعاقة.

7 – انتاج البرامج الخاصة والموجهة لذوي الحاجات الخاصة”.

سماحة

ثم تحدث ممثل راعي الورشة القاضي سماحة، فقال: “يشرفني ان امثل صاحب الرعاية معالي وزير الاعلام في هذه الورشة التي تهدف الى وضع النقاط على حروف ما يسميه الاعلام اما عن خطأ تقديري واما عن جهل، “الاعاقة” الجسدية. فالمعاق الحقيقي بالمعنى الحصري للكلمة هو كل انسان ينظر الى الحالة الخاصة التي يعانيها اصحاب الحاجات الخاصة، ولا يرى فيها الا اعاقة، اما الاشخاص المصنفون في خانة ذوي الحاجات الخاصة الذين يحاولون بكل الطرق التغلب على معاناتهم فهم الاشخاص الاصحاء الذين يحاولون تخطي واقعهم المر بكل الوسائل، وهم في الاساس يعيشون في وطن مريض تعشش فيه كل انواع العقد النفسية”.

اضاف: “يجب أن يعي الاعلام اللبناني دوره ورسالته في المجتمع من خلال الاضاءة على القضايا الانسانية ومن بينها قضية الاعاقة، ويحاول أن تكون مقاربته لهذه القضية من زاوية انسانية بحتة، والمساهمة في تغيير نظرة أشخاص لهم كيانهم الخاص وشخصيتهم وخصوصيتهم، وحض المجتمع على التعامل مع هذه الفئة من الناس على انها فئة متفاعلة مع كل شيء يدور حولها، وان لها دورا تقوم به مع ما تتمتع به من مواهب ورهافة حس قد لا تكون موجودة عند كثير من الاشخاص الذين يعتبرون انفسهم طبيعيين”.

وقال: “ان دور الاعلام في هذا المجال اساسي وضروري، ولا يكفي ان يلعب دور الناقل للخبر بكل سلبياته، وحتى بعض الاحيان بايجابياته، دور الاعلام مثلما يفهمه معالي وزير الاعلام ملحم الرياشي يتخطى بأشواط بعيدة المفهوم السطحي لهذا الدور، وهو يسعى لان يكون في مستوى معاناة الانسان في معيشته وهمومه وانشغالاته، وخصوصا تلك التي تخص القضايا التي تتعلق بأقدس مقدسات الكيان الانساني”.

وختم متمنيا للورشة النجاح “على امل ان تعيد الامل الى كثير من الناس المهمشين”.

ثم تولت المستشارة في الجمعية الدكتورة سهى الطبال ادارة الورشة، فعرضت للمواثيق الدولية المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة.

وتخلل الورشة عرض فيلم وثائقي عن “جمعية الامل للرعاية والتنمية الاجتماعية”.

وكرمت الجمعية الوزير الرياشي بدرع باسمها تسلمه ممثله في الورشة.

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