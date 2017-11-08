ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس :المطلوب أعلى درجات الوعي للحفاظ على الاستقرار ورفض الفتنة on November 8, 2017

عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس”، إجتماعه الدوري في مقر “اتحاد الشباب الوطني”، في حضور منسقه المحامي عبد الناصر المصري، عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس جمعية أهل العطاء محمد تامر، رئيس اتحاد جمعيات وفعاليات الشمال محمد طرابلسي، رئيس جمعية بيت الآداب والعلوم والتنمية محمد ديب، مسؤول هيئة الاسعاف الشعبي في طرابلس حسام الشامي، رئيس جمعية لقاء الثقافة والتنمية عبد الكريم فياض، عضو اتحاد الجمعيات عبد الحميد بولاد.

تداول المجتمعون في “الظروف التي يمر بها لبنان بعد إستقالة رئيس الحكومة وما رافقها من ملابسات وغموض”، وأصدروا بيانا، أشاروا فيه الى “ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة تستوجب من كافة القوى والشخصيات والمسؤولين أعلى درجات الوعي لتفويت الفرصة على كل من يريد إثارة الفتن وإعادة لبنان الى زمن الحرب وويلاتها وسنوات الإقتتال العبثي المدمر”.

وأشاد الملتقى ب”أداء ئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواجهة الأزمة وبدور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي ندعوه لتعزيز وحدة الصف الوطني والاسلامي ومفاهيم العيش الواحد والحرص على الدستور”.

ودعا المجتمعون “كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تلعب دورا وطنيا في تعزيز الأمن والاستقرار والتهدئة والابتعاد عن كل ما يثير الغرائز”.

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