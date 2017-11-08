مصادر رئاسة الجمهورية لـ «الأنباء»: عون لا يعتبر الحريري مستقيلاً إنما رئيس مجلس الوزراء on November 8, 2017

واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءات التشاور مع القيادات السياسية اللبنانية، واوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ «الأنباء» ان عون «يطمئن من يلتقيهم الى استقرار الوضع الامني، والاستقرار الاقتصادي وسلامة الوضع المالي وهدوء الاسواق المالية».

ولفتت المصادر الى «ان هناك اتصالات داخلية وخارجية صادرة وواردة، والرئاسة اللبنانية لا تعتبر سعد الحريري مستقبلا انما رئيس مجلس وزراء لبنان».

واضافت المصادر ان عون اطلع القيادات السياسية «على المتابعة الدولية الحثيثة للوضع اللبناني المستجد والمواقف الدولية الداعمة للبنان». اما على مستوى الوضع الحكومي فإن عون اكد امام القيادات على «موقفه الثابت منذ الدخول في الازمة الراهنة لجهة: انه مازال متريثا في بت استقالة الرئيس سعد الحريري، وكون اعلان الاستقالة تم من الخارج وبشكل لا يتناغم والاصول والاعراف المعتمدة. رئيس الجمهورية ينتظر التواصل مع الحريري لفهم الاسباب الحقيقية لاعلان الاستقالة من الخارج».

واشارت المصادر الى ان عون «جدد التأكيد على وحدة الصف الداخلي والوحدة الوطنية، وان جميع من التقاهم ايدوا رئيس الجمهورية في خطواته لجهة استيعاب الازمة لاسيما موقفه المتريث في قبول الاستقالة».

الانباء – داود رمال

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