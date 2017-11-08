حماده افتتح معرض لبنان الجامعي في الرميلة on November 8, 2017

افتتحت إدارة “la sale” التابعة للمركز الأولي للمعارض والترفيه في الرميلة، “معرض لبنان الجامعي”، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا بوليد زين الدين، في حضور السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس، رئيس إتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي جورج مخول، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، رئيس غرفة التجارة في صيدا والجنوب محمد صالح، وشخصيات وممثلين عن الجامعات في لبنان، بالاضافة الى ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي المشاركة في المعرض.

بداية، النشيد الوطني، ثم قص ممثل وزير التربية والحضور الشريط ، بعدها كانت جولة للحضور على اقسام المعرض التي خصصت للجامعات المشاركة.

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