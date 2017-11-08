جمعية عمومية ثانية لنقابة الصحافة في 15 الحالي on November 8, 2017

دعت نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان، الى جمعية عمومية ثانية بفئتيها السياسية وغير السياسية، لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر اليوم الاربعاء، وقد تأجل انعقادها (وفقا للقوانين والانظمة المرعية) اسبوعا الى يوم الاربعاء الموافق فيه 15 تشرين الثاني 2017 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر للفئة السياسية والساعة الثانية عشرة للفئة غير السياسية. وتكون كل من الجلستين قانونية بمن حضر.

يتم في كل من الجلستين مناقشة بيان مجلس النقابة عن اعماله في السنة الماضية والاطلاع على البيانات المالية وميزانية النقابة عن السنة المنصرمة، واتخاذ القرارات بشأنها، وفقا لما هو مذكور في بيان الدعوة اليها.

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