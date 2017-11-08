جعجع: الحريري استقال لأنّ حزب الله بات شبه حاكما في لبنان on November 8, 2017

خلية العبدلي كانت خرق.. جعجع: إستقالة الحريري هي نتيجة تراكم قديم و استقال الرئيس الحريري لأنّ حزب الله بات شبه حاكما في لبنان.

– التسوية الرئاسية لا تزال قائمة بل التسوية الحكومية سقطت

– المسؤولون السعوديون لا يقبلون بأن يكون لبنان في المحور الإيراني ونحن نضيف لا نريده أن يكون في أي محور لا إيراني ولا آخر.

– أذكر أيضاً معركة فجر الجرود التي خاضها الجيش اللبناني بامتياز وإذ تدخّل ” حزب الله” وتفاوض مع ” داعش” ما يتلاءم مع كل المصالح الإقليمية ما عدا المصلحة اللبنانية.

– في شهر آب طُرح موضوع تبادل زيارات بين وزراء لبنانيين وسوريين وأتذكر تماماً أن الرئيس الحريري ضرب يده على الطاولة ورفض طرح أي موضوع خلافي وانتقل لبحث بنود أخرى في جدول الأعمال، وإذ باليوم الرابع نرى وزير لبناني في سوريا.

– من بين الخروقات التي قام بها حزب الله كانت خلية العبدلي والتي تلقفها الرئيس سعد الحريري أيضا وعمل على حلها.

– أول شهرين من تشكيل الحكمة كانا ممتازين وكنا نلتقي مع وزراء أمل و حزب الله و المردة، لكن بعد أربعة أشهر قام حزب الله بجولة لمجموعة من الصحافيين العرب والأجانب على الحدود الجنوبية ما دفع بالرئيس الحريري للقيان بجولة مماثلة عند الحدود الجنوبية مع قائد الجيش.

– الأزمة التي نمرّ بها ليست حصيلة اليوم وإنما منذ زمن، والبعض ينظر إلى استقالة الحريري وكأننها بدأت الآن وإنما هي نتيجة تراكم طويل عريض، وهناك دفع إعلامي بالإتجاه غير الصحيح.

– الإتفاق كان على أن تكون الحكومة “حكومة ربط نزاع” في ظل الأزمات الإقليمية، ولكن مثلاً في تشرين الثاني 2016 قام #حزب_الله بعرض عسكري في القصير “طويل عريض” أخذ ضجة كبيرة لا حول ولا قوة.

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