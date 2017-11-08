بري: الحكومة قائمة وما حصل لم يغير من كامل أوصافها on November 8, 2017

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي ان “اللبنانيين رغم كل الازمات التي واجهتهم استطاعوا ان يتجاوزا كل الصعاب متسلحين بوحدتهم وتحصين ساحتهم الداخلية”.

وقال ان “ما يواجهنا اليوم يفترض منا جميعا ان نحصن هذه الوحدة”، مكررا القول ان “الحكومة ما زالت قائمة، وان اعلان الرئيس الحريري استقالته بهذا الشكل لن يغير من كامل أوصافها”.

وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النواب: ميشال موسى، ايوب حميد، قاسم هاشم، علي بزي، حسن فضل الله، علي عمار، نبيل نقولا، عباس هاشم، مروان فارس، وليد خوري، نوار الساحلي، الوليد سكرية، اميل رحمة، انور الخليل، ياسين جابر، علي فياض، علي خريس، وعبد اللطيف الزين.

واستقبل بري السفير الفرنسي برونو فوشيه وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.

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