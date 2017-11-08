اليونيفل: بيري اكد خلال الاجتماع الثلاثي ان مفتاح الاستقرار في الجنوب هو وجود معزز للجيش اللبناني on November 8, 2017

أعلنت بعثة اليونيفيل في بيان، أن رئيسها وقائدها العام اللواء مايكل بيري ترأس اليوم، الاجتماع العسكري الثلاثي العادي ، في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة.

وأشار البيان الى أن “النقاش تركز حول قضايا ذات صلة بتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأهمية التعاون من الجانبين في تنفيذ القرارين 1701 و 2373، والانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق، إلى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر”.

وأشاد رئيس اليونيفيل على وجه الخصوص ب”التطور المرحب به المتمثل بنشر قوات اضافية من الجيش اللبناني في ايلول الماضي الى منطقة عمليات اليونيفيل بين نهر الليطاني والخط الازرق. وقال: “ان الانتشار الجديد للقوات المسلحة اللبنانية يسمح لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والجيش اللبناني بزيادة الأنشطة المنسقة ويساهم في تعزيز وجود القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمل اليونيفيل”.

أضاف: “انها خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. إن مفتاح الاستقرار والأمن على المدى الطويل في الجنوب هو وجود معزز للجيش اللبناني. ونحن نتطلع إلى استمرار هذا الجهد من خلال نشر المزيد من القوات”.

وأشار إلى أن “الهدوء ساد عموما، وقد لوحظ ان الأنشطة كانت طبيعية في بعض المناطق المحددة في الفترة منذ الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد في 19 أيلول”، مشددا على “أهمية البناء على الوضع الحالي الهادىء والمستقر نسبيا، وتوفير قوة دفع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقا والعمل معا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وقال بيري: “بينما نحن جميعا ندرك تماما أن تلك القضايا السياسية الأكبر تقع خارج نطاق هذا المحفل، يجب أن نعترف بأننا يجب ألا نغيب عن هذا الهدف على المدى الطويل في الوقت الذي نواصل فيه معالجة الهواجس العملياتية الفورية في سياق وقف الأعمال العدائية”. وأكد اهمية “استخدام كلا الطرفين لآلية الارتبط والتنسيق التابعة لقوة اليونيفيل”.

وأشاد بترتيبات الارتباط التي “سمحت بالقيام بالأنشطة العادية مثل حصاد الزيتون دون اي احتكاك”.

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