الصراف عرض وموراتينوس ملف النازحين والتقى سفير رومانيا والملحق العسكري on November 8, 2017

إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف السفير الروماني لدى لبنان السيد فيكتور ميرسيا والملحق العسكري الروماني، واجرى معهما جولة افق تناولت الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما تم عرض للعلاقات الثنائية، لا سيما إتفاقية التعاون العسكري المزمع عقدها بين البلدين، وموضوع تأهيل الدبابات التي يستخدمها الجيش اللبناني.

على صعيد اخر استقبل الصراف السيد ميغل انخل موراتينوس، وتم استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما تطرق البحث الى وضع النازحين السوريين في لبنان، ووجوب إعادتهم إلى ديارهم.

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