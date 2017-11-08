الحراك المدني العكاري يتحرك لإعادة تشغيل مطار القليعات on November 8, 2017

أصدر “الحراك المدني العكاري” بيانا أشار فيه إلى “خطته التى كان وضعها في إجتماعه السابق والذي عقد في بلدة خريبه الجندي في 28 تشرين الأول الماضي، وأعلن فيه بنودا عدة للمتابعة، وأهمها دعم مبادرة غرفه التجارة والصناعه والزراعة بإعلان مدينة طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان، ومشاركة الحراك بدعم أحد أهم الركائز الأساسيةه لدفع العجلة الإقتصادية والمتمثلة بإعادة تشغيل مطار القليعات لإعادة تشغيله ووضعه كأولوية”.

وأشار البيان إلى عرض مسألة مطار القليعات مع “رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي الذي ثمن هذه الزيارة للحراك”، معربا عن “تعاونه وتقديمه كل ما يلزم لإنجاح الخطة”.

كما وقام اعضاء الحراك يرافقهم خالد العمري بجولة ميدانية “على قسم كبير من غرفه التجارة ومختبراتها”، مقدما شرحا عن “سبل اجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات بكل انواعها وبخاصة الخضار والفاكهة ودور الغرفة في تشجيع المزارعين والتقديمات التي تقدمها لهم للحفاظ على انتاج غذائي سليم ووافر”، معربا عن استعداده لإقامة ندوات ومحاضرات ارشادية للمزارعين.

ووضع الحراك نفسه في تصرف الغرفة واهدافها، “لما فيها من اهمية اقتصادية للبنان والشمال”.

التعليقات