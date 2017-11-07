وفود من الديمقراطي زارت ميقاتي والصحناوي والتقدمي on November 7, 2017

زار وفد من قيادة الحزب “الديمقراطي اللبناني”، موفدا من رئيس الحزب وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، ضم نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، وعضوي المجلس السياسي علمان الجردي ولواء جابر، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، حيث سلمه دعوة من أرسلان لحضور الإحتفال الوطني بمناسبة إزاحة الستار عن النصب التذكاري لبطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان، والذي سيقام في 12 تشرين الثاني 2017، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خلدة، وجرى عرض لآخر المستجدات المحلية.

كذلك قام وفد من الحزب ضم الأمين العام وليد بركات وعضو المجلس السياسي بلال العريضي موفدا من أرسلان، بتسليم دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لنائب رئيس الحزب دريد ياغي في المقر الرئيسي للحزب في وطى المصيطبة.

كما قام وفد ضم عضوي المجلس السياسي ليليان حمزة وبلال العريضي بزيارة لنائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق نقولا الصحناوي، وسلمه دعوة من أرسلان لرئيس الحزب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وجرى عرض للأوضاع الراهنة.

وكان قد زار وفد من قيادة الحزب ضم أعضاء المجلس السياسي د. نبيل عويدات، رمزي حلاوي وبلال العريضي، نائب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ عبد الرحمن عماش، وسلمه دعوة من أرسلان للجمعية.

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