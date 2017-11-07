“الأمن القومي الإسرائيلي”:استقالة “الحريري” تؤدى لزيادة نفوذ حزب الله on November 7, 2017

نشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي “INSS” تقريار تحليليا عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بعنوان “لبنان بعد استقالة الحريري في ظل الصراع” وأبرز أهم الترتيبات التي تتعلق بإسرائيل.

وقال “الأمن القومي” الإسرائيلي أن “حزب الله وإيران يفضلان الامتناع في هذه المرحلة عن خوض حروب جديدة في ظل الفراغ السياسي في لبنان بعد استقالة الحريري وأن الانطباع الذي يتركه حزب الله في المرحلة الحالية هو منع التوتر بينه وبين إسرائيل”.

وتابع “الأمن القومي” أن استقالة الحريري فاقمت الأزمة السياسية بلبنان وزادت التوتر بين الفرقاء، والفوضى السياسية التي تلت الاستقالة وهي ما تصعب علي حزب الله تحقيق أهدافه.

وأفاد المركز الإسرائيلي أن الضغوط التي سيتعرض لها حزب الله بعد الاستقالة لن تجبره على التراجع عن تحقيق أهدافه، وعلى رأسها تطوير قدراته العسكرية، والاحتمال أن يتحمل حزب الله المسؤولية بسبب استقالة الحريري.

ويتوقع الأمن القومي الإسرائيلي أن يستغل حزب الله، بالتعاون مع الرئيس عون، الوضع الجديد في لبنان لزيادة قوته وتأثيره.

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