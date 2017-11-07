أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الثلاثاء صباح 7 تشرين الثاني 2017 on November 7, 2017

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 7 تشرين الثاني 2017

النهار

نشطت حركة الاتصالات بالسفير السعودي المعيّن خصوصاً بعد لقائه الرئيس الحريري في محاولات للحصول منه على معلومات.

جاء الاعلان عن تكريم فرنسي لمسؤول تربوي خشبة خلاص له من الأزمة التي يواجهها منذ مدّة.

تحرّكت ماكينة إعلاميّة تروّج لوزير بارز في الحكومة على أنّه المرشّح لرئاسة الحكومة المقبلة.

تمّ بعد التشاور إلغاء نشاط “حسيني” في الفرع الثاني لكليّة العلوم منعاً لإثارة حساسيّات في وقت تشهد فيه البلاد تشنّجات سياسيّة.

انطلقت حملة ضد رجل دين مسلم كتب مقالة أيّد فيها الخيار المدني في الزواج لمن يريده.

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المستقبل

قيل إنّ ديبلوماسيين غربيين معتمدين في لبنان يتحدّثون عن “تعثّر” ملحوظ واجه الاتصالات الجارية بين عواصم كبرى بشأن الوضع السوري ولا سيّما حول مستقبل العملية السياسية.

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الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن البعض بدأ يتحضّر لتسلُّم منصب رفيع و يعتبر أن الجو مؤاتٍ هذه المرّة للوصول إلى هذا المركز.

تبيّن من حركة الأسواق المالية أمس أن المستثمرين الأجانب هم الطرف الذي أقدم على البيع في حين تمسّك المستثمرون اللبنانيون بالسندات اللبنانية.

يتوقع كثيرون إنقلاب اللعبة، ففي السابق كان يُكلّف رئيس الحكومة وينتظر طويلاً للتأليف، أما الآن فقد يطول التكليف أكثر من التأليف.

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اللواء

عُقدت سلسلة اجتماعات سريعة لتقييم الوضع، أمنياً، خشية من حدوث “مفاجآت مخططة”!

لا تبدي أوساط قريبة من كتلة كبيرة اطمئناناً لموقف قطب كان حليفاً، عندما تطرح الاستشارات الملزمة!

يكشف عارفون في حلقة ضيّقة أن معطيات تطبيق التسوية في غير مجال، شكلت غيوماً لتأزيم الوضع، بصرف النظر عن المكان والزمان، حيث ظهرت الاستقالة.

البناء

رفض نائب بارز أيّ تعديل على جدول مواعيده المليء بمناسبات انتخابية في الفترة القريبة المقبلة، ولما قيل له من بعض المقرّبين إنّ الانتخابات النيابية قد تتأجّل في ظلّ الظروف المستجدّة في لبنان، كان جوابه جازماً بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها المقرّر في أيار 2018، وأنّ ما حصل في الأيام القليلة الماضية سيجد علاجه خلال فترة قصيرة لتعود الحياة السياسية اللبنانية إلى وتيرتها المعتادة…

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