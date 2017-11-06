نقابة الاطباء: رفع دعوى أمام القضاء لكشف من يقف وراء نشر الشائعات والإفتراء بحق النقابة والنقيب on November 6, 2017

صدر عن نقيب الأطباء البروفسور ريمون صايغ البيان الآتي:

“تؤكد نقابة الأطباء أنها تقوم بواجبها كاملا تجاه الجسم الطبي في لبنان وهي تمارس دورها بكثير من الشفافية والجدية ولا تقف عند اتهام من هنا وتشويش من هناك بهدف

تشويه صورتها وصورة النقيب علما ان النقابة تعتمد بعملها على القانون والقواعد التي تحكم نظامها.

ان نقابة الأطباء تستنكر الاتهامات التي توجه الى النقيب البروفسور ريمون صايغ وهي شائعات وافتراءات مرفوضة وعارية عن الصحة ومغالطات قانونية فاضحة مردودة إلى مطلقيها. فالنقيب يقوم بمهامه وفقا للصلاحيات الواسعة المعطاة‏ له.

وخلافا لهذا الواقع تستمر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية في حملتها ضد النقيب انطلاقا من خلفية ودوافع أصبحت معروفة للمس بأداء النقيب ومسيرته الطبية والنقابية، علما انه يرفض الأصطفافات والابتزازات، وهو أمر بعيد كل البعد عن العمل النقابي ومصلحة الأطباء.

أمام هذا الواقع، تعلن النقابة أنها باشرت إعداد الملفات اللازمة من أجل رفع دعوى أمام القضاء المختص لتسلك طريقها إلى تبيان الحقائق أمام الرأي العام والجسم الطبي وكشف من يقف وراء نشر هذه الشائعات وحملات التضليل والإفتراء والقدح وإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وبحق ناشريها. وتدعو النقابة جميع وسائل الإعلام إلى تقصي المعلومات من مصدرها الأساسي حيث أن أبواب النقابة والنقيب مفتوحة أمام أي استفسار أو سؤال”.

التعليقات