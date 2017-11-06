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مكتب بري: كل ما نشر عن مصادر الرئيس بري حول زيارته لمصر ولقائه السيسي غير دقيق on November 6, 2017

صدر عن المكتب الاعلامي لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يلي : “يوضح المكتب الاعلامي لدولة الرئيس نبيه بري ان كل ما نشر عن مصادر الرئيس بري حول زيارته لجمهورية مصر العربية ولقائه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو غير دقيق”. التعليقات Share this on WhatsApp

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