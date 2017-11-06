كنعان: لبنان تجاوز الازمة اقتصاديا وماليا وهو على طريق استعادة زمام المبادرة سياسيا on November 6, 2017

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اللقاء المالي في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “إن إقرار الموازنة أمر جيد لمضاعفة الثقة محليا ودوليا، وليس هناك أي مشكلة في الاعتمادات أو الادارات والوزارات، وهذا أمر يضاف إلى كل المؤشرات الايجابية الاخرى، ونأمل أن تتجه الازمة السياسية إلى حل في القريب العاجل بإدارة فخامة الرئيس وعناية كل الاطراف”.

أضاف: “لقد تجاوز لبنان الازمة اقتصاديا وماليا، وهو على طريق استعادة زمام المبادرة سياسيا من خلال الالتفاف العريض حول مواقف رئيس الجمهورية وطروحاته، لا سيما في ما يتعلق باعلان استقالة الرئيس سعد الحريري والتعاطي معها بانتظار عودته الى لبنان”.

التعليقات