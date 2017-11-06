الحريري لن يعود حاليا.. الأنباء: نادر الحريري ووالدته، رفضا عرض باسيل on November 6, 2017











تشير معلومات “الأنباء الكويتية” الى ان الحريري لن يعود الى بيروت في هذا الوقت، ما يطرح البحث بتشكيل حكومة جديدة.

مصادر المعلومات عينها أكدت لـ «الأنباء» أيضا ان الوزير جبران باسيل زار بيت الوسط يوم الأحد الماضي وعرض على نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري ومستشاره الأول تشكيل الحكومة العتيدة، هو او والدته النائب بهية الحريري، لكنهما رفضا العرض، كما رفض رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة اي مرشح، قائلا: مرشحنا سعد الحريري. وقال السنيورة لقناة «ام.تي.في»: لا يمكن ان نقحم لبنان بعداء او في اي حالة حرب مع دولة عربية، مؤكدا على ضرورة العودة بلبنان الى الحضن العربي.

وفي هذا الضوء، تشير معلومات «الأنباء» الى ان القصر الجمهوري لا يزال على توقعه بعودة الحريري الى بيروت بعد غد الخميس.

واذا لم تساعد الظروف والمعطيات في عودة الحريري، يبادر الرئيس عون الى الدعوة لاستشارات نيابية بالتنسيق مع رئيس المجلس نبيه بري من اجل اختيار رئيس جديد للحكومة.

وفي المعلومات ايضا ان موعد الاستشارات سيكون في هذه الحالة يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 الجاري، وعلى امل ان تبقى الاوضاع العامة مضبوطة من امنية واقتصادية خصوصا، وهذا كان محور الاجتماع العسكري والأمني الذي ترأسه الرئيس عون في القصر الجمهوري قبل ظهر امس، واشاد فيه بتهدئة القوى السياسية للساحة الداخلية، وأكد عون ـ وفق ما ورد في تغريدة على حساب رئاسة الجمهورية على تويتر ـ ان تجاوب كل القيادات السياسية مع دعوات التهدئة يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية، وقال: الوحدة الوطنية تبقى الاساس للمحافظة على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، وكل الجهود يجب ان تنصب على المحافظة على هذه الوحدة، لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن.

المصدر: الانباء الكويتية

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