الجراح: عون وبري يقدران حجم الازمة التي تمر بها البلاد وتداعيات استقالة الحريري on November 6, 2017

رأى وزير الاتصالات جمال الجراح، “ان الرئيسين ميشال عون ونبيه بري يقدران تماما حجم الازمة التي تمر بها البلاد، وحجم التداعيات التي من الممكن ان تتسبب بها استقالة الرئيس سعد الحريري”.

وقال، في حديث إلى محطة “ام تي في”: “من هذا المنطلق الوطني والمسؤول ومن منطلق تغليب الحكمة على كل ما عدا ذلك من افعال واقوال سياسية دفع دولة الرئيس بري الى القول انه متفاهم تماما مع الرئيس عون حول ما صدر عن فخامته من قصر بعبدا ويؤشر الى ان الموضوع لا يزال بحاجة الى بحث والى معالجة على مستوى كبير، للخروج من الازمة بالعمق، خصوصا بالاسباب الحقيقية التي دفعت الرئيس الحريري للاستقالة والذهاب الى معالجة هذه الامور بكل روية وبكل حكمة ووطنية ومسؤولية”.

وعن امكانية ان يتراجع الرئيس سعد الحريري عن هذه الاستقالة، ذكر “بأن الرئيس الحريري وفي اكثر من مناسبة، وخاصة في اطلالته الاعلامية الاخيرة، ان كان حول موضوع عروبة لبنان والعلاقة الطبيعية مع الدول العربية او عن الواقع الاقتصادي والمالي الذي يمر به لبنان، كان يؤشر الى ان هناك مشكلة يجب معالجتها من جذورها ومن اساسها وليس بالتلهي بالخطابات السياسية”.

ورأى أن “الاسباب التي دفعت الرئيس سعد الحريري للاستقالة عبر عنها في خطاب الاستقالة واذا كان هناك من معالجة جدية وحقيقية ومقاربة وطنية لهذه الاسباب عندئذ لا اظن ان دولة الرئيس لا يتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه لبنان واللبنانيين”.

وردا على سؤال هل تتوقع عودة قريبة للرئيس سعد الحريري الى لبنان؟ ختم بالقول: “طبيعي ان يعود الرئيس الحريري الى بيروت بأقرب وقت ممكن وان يجتمع مع بقية الافرقاء ويحاولون ايجاد المخارج اللازمة للأزمة التي نعانيها”.

التعليقات