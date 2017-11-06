إطلاق أكاديمية طرابلس الكشفية في حضور عالمي وعربي ومحلي on November 6, 2017

أطلقت جمعية “الكشاف العربي” أكاديمية طرابلس الكشفية ضمن فعاليات ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس الجمعية في لبنان، وتحت شعار “جودة وتجدد”، وفي مبادرة لتفعيل الحركة الكشفية ورؤيتها، ودمجها في المجتمع بكل مكوناته في شكل أكبر، من خلال إيجاد قادة ومدربين جدد، مؤهلين وفق مناهج مدروسة تمكنهم من حمل الامانه والتعريف بالطريقة الكشفيه وقيمها المتميزة.

وتقرر أن يكون المقر التدريبي للأكاديمية في “معهد دار التربيه والتعليم” في طرابلس وبإشراف وزاره التربيه والتعليم، ومنحها شهادات مصدقة منها، وبرعاية الامين العام للمنظمة الكشفية العربية عاطف عبد المجيد وحضوره.

وأقيم في المناسبة إحتفال على مسرح الرابطه الثقافيه لخريجي دار التربية والتعليم في حضور ممثل رئيس بلدية طرابلس رئيس لجنة الرياضة والشباب رياض يمق، والقائدة ساره ريتا قطان عضو اللجنة الكشفية العالمية، والامين العام للكشافة الكويتية ورئيس اللجنة الكشفيه العربية الفرعية لتنمية المجتمع ابراهيم سكين الكندري، ورئيس المؤتمر الكشفي الكاثوليكي العالمي جورج غريب، ورئيس الرابطة الدولية للكشافة المسيحيين الارثوذكس جورج عبود، ورئيس اتحاد كشاف لبنان جوزيف خليل، ونائب رئيس اتحاد كشاف لبنان حسين العجمي، ومفوض عام اتحاد كشاف لبنان جورج نيسي، والرئيس السابق لإتحاد كشاف لبنان نبيل بيضون، والقائد العام للكشاف العربي أمين ميقاتي، ورئيس اللجنة العربية لتنمية العضوية سعيد معاليقي، ورؤساء الجمعيات الكشفية اللبنانية: نزيه فياض (المهدي)، حسام السواس (المشاريع)، رولا بواري (المسيحي)، عبد الرزاق عواد (الغد)، وممثلي الجمعيات الكشفية التالية: المسلم، الاغاثة، لبنان، الجراح، المقاصد، التقدمي، الوطني الارثوذكسي، التربية، الانوار، المسيحي، الاستقلال، الرسالة، المحبة، المستقبل، البيئة، النور، المعرفة، الايمان الاسلامية، الفيحاء، الطليعة، ووفد من الكشافة الفلسطينية، واعضاء القيادة العامة والمفوضية العامة وقادة التدريب والمدربين في الكشاف العربي.

ميقاتي

وألقى ميقاتي كلمة رأى فيها أن “هذه الاكاديميه الكشفية تأتي ضمن خطة استراتيجية للجمعية تعمل على نشر الحركة الكشفيه. وستتمحور برامج الاكاديمية الاساسيه حول تطوير مهارات الشباب الشخصيه في فنون القياده والتواصل والبرمجه والتخطيط واداره الميدان وتنمية المجتمع”.

كلمات

وهنأ نيسي من جهته قادة الكشاف العربي على انجازاتهم المتتاليه. وتلاه سكين الذي لفت الى “اعجابه بما رآه من فريق عمل متجانس في الكشاف العربي واعدا بتفعيل التوأمة بينه وبين الكشافه الكويتيه”.

وفي الختام تحدث عبد المجيد الذي قال: “إن جمعيه الكشاف العربي في تنوع انشطتها وبرامجها المبتكره والرائده تتصدر الحركه الكشفيه في لبنان والمنطقه حيث وصل صداها الى كل العالم العربي ليتجاوزه الى العالميه”.

واختتم الإحتفال بتبادل الدروع التذكاريه كما وتخلل الإحتفال تخريج دفعة من قادة التدريب ومصممي المسار والمدربين الكشفيين وحمله الشاره الخشبية ضمت أكثر من 250 قائدا وقائدة من ابناء الكشاف العربي.

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