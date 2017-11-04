مخزومي أسف لاستقالة الحريري: للتمسك بالسلم الاهلي والوحدة on November 4, 2017

أسف رئيس حزب “الحوار الوطني” فؤاد مخزومي لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ودعا إلى “التمسك بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية”، مؤكدا “أن لبنان استطاع أن يحافظ على أمنه وسلامة أبنائه رغم الأعاصير المحيطة به من كل جانب، خصوصا أن التطورات الإقليمية الظاهرة والخفية لهذه الصراعات قد تأخذ معها لبنان إلى المجهول إذا لم يجر التمسك بأمن البلد واستقراره”.

وختم مشددا على “ضرورة ان يتجاوز لبنان هذه الأزمة بالكثير من الحكمة للحفاظ على أمنه واستقراره والعبور بالوضع الإقتصادي والمعيشي الحساس بصبر وشجاعة”.

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