راغب علامة مُعلقاً عن إستقالة الحريري: الله يستر on November 4, 2017



علق النجم راغب علامة على إستقالة الرئيس سعد الحريري فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “الله يستر !!!!!! حماك الله يا وطني”.









وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد من السعودية “ان ايران لا تحل في مكان الا وتزرع فيه الفتن والدمار يشهد على ذلك تدخلاتها في البلاد العربية يدفعها على ذلك حقد دفين على الامة العربية وللاسف وجدت من ابنائنا من يضع يده بيدها وهي تسعى لخطف لبنان من محيطه العربي. ايها الشعب اللبناني العظيم استطاع حزب الله فرض امر واقع بقوة سلاحه.

اضاف: “اريد ان اقول لايران واتباعها انهم خاسرون وستقطع الايادي التي امتدت الى الدول العربية بالسوء وسيرتد الشر الى اهله. لقد عاهدتكم ان اسعى لوحدة اللبنانيين وانهاء الانقسام السياسي وترسيخ مبدأ النأي بالنفس وقد لقيت في سبيل ذلك اذى وترفعت عن الرد في سبيل الشعب اللبناني. هناك حالة احباط وتشرذم وانقسامات وتغليب المصالح الخاصة على العامة وتكوين عداوات ليس لنا طائل منها. نحن نعيش اجواء شبيهة بالاجواء التي شابت قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وقال: “اني اعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية مع يقيني ان ارادة اللبنانيين اقوى وسيكونون قادرين على التغلب على الوصاية من الداخل والخارج”.

التعليقات