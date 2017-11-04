اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون شاركت في العشاء السنوي لمؤسسة يدنا on November 4, 2017

شاركت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون في العشاء الخيري السنوي الذي اقامته مؤسسة “يدنا” التي تعنى بتعزيز وضع المرأة وتوفير التوعية الصحية لها، تأكيدا منها على إيلاء صحة المواطنين، النساء كما الرجال، الاهمية القصوى، وضرورة تعميم ثقافة الوقاية الصحية، تلبية لدعوة تلقتها من رئيسة المؤسسة السيدة وفاء سليمان.

حضر العشاء الذي اقيم مساء امس في فندق “فور سيزنز” FourSeasons الى السيدة عون، السيدة رندة بري ممثلة رئيس مجلس النواب، ممثل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، الرئيس ميشال سليمان، الرئيس نجيب ميقاتي وعقيلته، الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته، الوزيرة عناية عز الدين، نائب رئيس الحكومة السابق سمير مقبل وقرينته، النواب: نعمة طعمة، روبير غانم وقرينته، بطرس حرب وقرينته، عاطف مجدلاني وقرينته، اضافة الى السيدة نورا جنبلاط وعدد من النواب والوزراء السابقين وشخصيات سياسية واجتماعية.

وقائع الحفل

وكان حفل العشاء بدأ بالنشيد الوطني، ثم كلمة لعريفة الحفل الاعلامية كلود ابو ناضر هندي، رحبت فيها باللبنانية الاولى والحضور، مشيرة الى المهام التي تقوم بها مؤسسة “يدنا” وأهم إنجازاتها، لا سيما النشاطات وحملات التوعية الصحية لمركز “صحة قلب المرأة” التابع لها.

السيدة سليمان

ثم ألقت السيدة سليمان كلمة اشارت فيها الى أن مؤسسة “يدنا” انطلقت “منذ ما يفوق الأربع سنوات بمساعدة مشكورة من وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية ومن أعضاء مجلس الأمناء. وبدأ العمل في مركز صحة قلب المرأة التابع للمؤسسة ذات المنفعة العامة والمرتبط طبيا بصرحين تربويين، الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية”.

ولفتت الى أن “عمل المؤسسة والمركز يستند على الترويج لاعتماد نهج وقاية النساء من أمراض القلب والشرايين، عبر إجراء كامل الفحوصات الإستباقية اللازمة وتأمين العلاج الأولي. واضافة إلى بناء قدرات العاملين في الحقل الطبي، يجري المركز الأبحاث العلمية لترويج نهج الوقاية توصلا لمكافحة أمراض القلب والشرايين”.

اضافت سليمان: “لا نكتفي بالتشدد بمكافحة التدخين فقط، بل تقوم اخصائية تغذية باعطاء الارشادات للسيدات لاعتماد نظام غذائي متوازن”.

واشارت الى “أن 3500 إمرأة قد استفدن من الخدمات الوقائية حتى الساعة، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من امراض القلب والشرايين من قبل وزارة الصحة العامة عام 2015 لتنطلق حملاتها السنوية في شهر شباط من كل عام، إضافة الى تنظيم أكثر من ستين حلقة توعية سنوية، هدفت الى تشجيع السيدات على إعتماد النهج الوقائي لمحاربة أمراض القلب والشرايين”.

وختمت متوجهة الى اللبنانيات بالقول: “وجد هذا المركز لأجلكن لمواكبة قلوبكن ولن نوفر جهدا مطلوبا لإحاطتكن بوفرة الرعاية والعناية والخدمة”.

وتضمن الحفل مقطوعات فنية وغنائية اضافة الى عرض فيلم وثائقي عن مؤسسة “يدنا”.

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