بالفيديو: لحظة إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته من الحكومة on November 4, 2017

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالته من منصبة في الحكومة اللبنانية، انطلاقًا من المبادئ التي يؤمن بها، وعدم رضاه في أن يخذل الشعب اللبناني، أو يخالف تلك المبادئ.

وأكد “الحريري”، في كلمته خلال إعلان استقالته من منصبه كرئيس للوزراء، اليوم السبت، أن حالة الإحباط التي تسود البلاد، والانقسامات، وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، وتكوين عداوات، أمر لا يمكن إقراره أو الرضا به تحت أي ظرف.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني السابق، أن لبنان تعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري، مؤكدًا يقينه بإرادة وعزيمة الشعب اللبناني، وقدرتهم على التغلب على الوصاية عليهم من الداخل أو الخارج.

وتابع “الحريري” :”لبنان سيكون أقوى ومستقل وحر لا سلطان عليه إلا لشعبه العظيم، يحكمه القانون ويحميه جيش واحد وسلاح واحد، موجهًا الشكر لكل من تعاون معه ومنحه الثقة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن إيران لديها رغبة جامجة لتدمير العالم العربي، مشيرا الى كشف محاولات سرية لاغتياله

وحذر من أن “الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتد عليها”، مضيفا: “إيران تسيطر على المنطقة، وعلى القرار في سوريا والعراق”.

وأكد الحريري رفضه استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، مشيرا إلى أن “تدخل حزب الله تسبب لنا بمشكلات مع محيطنا العربي”.

وتابع: “لن نقبل أن يكون لبنان منطلقا لتهديد أمن المنطقة”.

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