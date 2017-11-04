التيار: وافقنا على تأجيل الانتخابات لإنجاز الإصلاحات لكن يتبيّن أنهم يرفضون on November 4, 2017



قال مصدر في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية”: “في الاساس، نحن وافقنا على تأجيل الانتخابات النيابية بهدف إنجاز الإصلاحات الواجب إدخالها على عملية الاقتراع، ومنها إنجاز البطاقة البيومترية، لكن يتبيّن يوماً بعد يوم أنهم يرفضون هذا الأمر، تارة بحجّة إجراء مناقصة، وتارة أخرى بذريعة ضيق الوقت لإنجاز هذه البطاقات قبل موعد الانتخابات”.

وأضاف المصدر: “كلما اقتربنا من الحل، أي القبول بالبطاقة بسعر جيّد، يعرقلون بحجج واهية وشعبوية، مثلما يفعلون تماماً في ملف الكهرباء. فأيّ موضوع يكون مكسباً لـ”لتيار” يحاولون عرقلته”.

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