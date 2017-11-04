الاسعد: للحؤول دون ادخال لبنان في محاور سياسية وعسكرية on November 4, 2017

اعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” معن الأسعد في تصريح، “أن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في توقيتها ومكانها تعني ادخال لبنان في آتون الفتن والصراعات، التي تضرب المنطقة”، معتبرا “أن خطاب الاستقالة تضمن اعلان الحرب على ايران وتهديد أذرعتها، وهو أدخل قسم من اللبنانيين في المحظور، وهذا أمر لا يمكن إلا أن يكون مؤشرا لمعركة عسكرية طاحنة في المنطقة ولبنان”.

ولفت الى “ان تذرع الحريري بالخطر على حياته ليس سببا مقنعا لمواقف اعلان الحرب وهو ذاته لن يصدقه، ولكنه استجاب كليا إلى الموقف السعودي الرسمي ولم يستطع الصمود في وجه الضغوطات السعودية التي أعلنت صراحة كل من ليس ضد حزب الله هو ضدها”، داعيا إلى “عدم السماح لعبور الفتنة وللحؤول دون ادخال لبنان في محاور سياسية وعسكرية والمحافظة على انجازات وانتصارات حققها ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة”.

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