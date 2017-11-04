ابو زيد اولم على شرف مخاتير قرى وبلدات قضاء جزين on November 4, 2017

أولم عضو تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب أمل ابو زيد على شرف مخاتير قرى وبلدات قضاء جزين، وألقى كلمة هنأ فيها الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير قضاء جزين، متمنيا لها التوفيق في مسيرتها، مشددا على الدور الإيجابي والفاعل للمخاتير في المجتمعات ومع الناس.

ودعا الى “التنسيق ما بين النواب واتحاد البلديات ورابطة المخاتير وكل الهيئات الرسمية الفاعلة”. ووضع نفسه في خدمة المخاتير والبلديات والاهالي لما فيه مصلحة ابناء قضاء جزين.

وكان رئيس رابطة المخاتير هادي يوسف ألقى كلمة شكر فيها للنائب ابو زيد مبادرته، مثمنا دوره في خدمة ابناء المنطقة، داعيا الى “ضرورة التنسيق مع النواب واتحاد البلديات”.

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