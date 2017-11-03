وفد من جبهة العمل الاسلامي زار الاختري on November 3, 2017

زار وفد من “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان برئاسة منسق عام الجبهة الشيخ الدكتور زهير الجعيد الأمين العام لمجمع آل البيت الشيخ الدكتور حسين الأختري، في مقر إقامته في فندق “رامادا” في بيروت. وجرى البحث في الشؤون الاسلامية العامة وفي أوضاع المنطقة.

واشارت الجبهة، في بيان لها، انه تم التشديد على “أهمية التواصل والتعاون لما فيه مصلحة الأمة وتوحيد صفها وكلمتها وعلى ضرورة إيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام اللازم وتسليط الضوء عليها من جديد وتوعية الأمة لتصحيح البوصلة وتوجيه البنادق نحو صدر العدو الصهيوني الغاشم”.

من جهته، رحب الشيخ الأختري بالوفد، مؤكدا أن “الجبهة هي أصل من أصول المقاومة في لبنان والمنطقة”، وأثنى على مواقفها وأنشطتها الداعمة لفلسطين وللشعب الفلسطيني المظلوم والمؤيد لخط الوحدة وثقافة المقاومة وخيار الجهاد حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة”.

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