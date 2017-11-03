وقفة أمام مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة لحملة نصرة عطلة يوم الجمعة on November 3, 2017

نظمت “حملة نصرة يوم الجمعة” وقفة تضامنية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الإمام علي بن أبي يطالب في الطريق الجديدة، بمشاركة الجمعيات والشخصيات الاسلامية. وأكد الشيخ أبو بكر الذهبي “حق المسلمين بعطلة يوم الجمعة كاملا”، ودعا إلى “محاسبة النواب الذين مرروا القانون، في صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة”، رافضا التعطيل يوم السبت بدل الجمعة.

من جهته شرح النائب السابق زهير العبيدي مواد الدستور التي تنص على المساواة بين الطوائف، وأكد “عدم دستورية أي قانون يناقض ميثاق العيش المشترك”، وقال: “ستبقى قضية التعطيل يوم الجمعة قضية المسلمين السنة في لبنان، ولن تلغى أو تموت بتقادم الزمن”.

بدوره، اعتبر المحامي خلدون طالب قانون الدوام الرسمي الذي أقره المجلس النيابي “خطيئة وجريمة بحق المسلمين في لبنان”، وطالب بإعادة العمل بعطلة يوم الجمعة واعتبار يوم السبت يوم عمل عادي. وحذر من مطالبة نقابة المحامين بالزواج المدني واعتبره “خرقا للدستور ومعطلا لقانون الاحوال الشخصية عند المسلمين”.

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