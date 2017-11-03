لم يعد نازح واحد.. موضوع اعادة النازحين السوريين.. اجتماعات واستدعاءات لسفراء بلا تقدم on November 3, 2017

أشارت مصادر الى “أنّ الامر والمماطلة ينسحب على موضوع اعادة النازحين السوريين والذي تُعقد لأجله اجتماعات واستدعاءات لسفراء، لكن عملياً لا يُسجّل أيّ تقدّم لإعادة نازح واحد، علماً أنّ هذه المواضيع يفترض ان تكون في طليعة اهتمامات العهد في بداية سنتِه الثانية، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية التزَم إجراء الانتخابات النيابية وإعادة النازحين الى بلادهم”.

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