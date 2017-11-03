كرم: العلاقة مع الوطني الحر مأزومة للاختلاف على النظرة الموحدة لبناء الدولة on November 3, 2017

رأى النائب فادي كرم في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” أن “آلية تنفيذ قانون الانتخابات تشهد بعض المماطلة”، لافتا الى أنه “مهما وضعت العراقيل فإن القوات ستستمر بالضغط باتجاه انضاج آلية لقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن”.

وعن العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر وصفها كرم ب “المأزومة بسبب الاختلاف على النظرة الموحدة لبناء الدولة”، موضحا أن “لبنان لم يعد يحتمل عدم جدية واستهتار في الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال:”استقالتنا من الحكومة ستبقى واردة في حال شعرنا أننا لسنا فعالين، إنما لن تقدم على طبق من فضة لأي فريق يريدنا أن نكون في الخارج”.

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