قاسم هاشم: للتقدم بشكوى رسمية ضد الاعتداء الاسرائيلي على المزارع on November 3, 2017

استقبل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم قائد القطاع الشرقي في “اليونيفيل” الجنرال فينافيو اغودو دي دبيغور وقائد الكتيبة الاسبانية الكولونيل مارغو بانمايون وضباطا من القطاع الشرقي، في حضور عدد من فاعليات بلدة شبعا. وشدد هاشم على “العلاقات الطيبة والممتازة التي تربط قوات اليونيفيل بابناء المناطق الجنوبية الحدودية”.

وطالب قوات “اليونيفيل” بنقل “استنكار ابناء منطقة العرقوب وابناء الجنوب للاعمال الاستفزازية والعدوانية التي يقوم بها العدو الاسرائيلي، وآخرها ما اقدم عليه من افعال مشينة ومرفوضة، على أيدي المجموعات الاسرائيلية المتشددة التي استقدمها الى أحد أهم المواقع الدينية في مزارع شبعا المحتلة، وهو مقام ابراهيم الخليل، وهذا ما تمنعه كل المواثيق والاعراف والتقاليد الدولية”، مؤكدا “ضرورة ان يتقدم لبنان الرسمي بشكوى عاجلة امام كل المنظمات والهيئات الدولية لوضع حد للانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية”.

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