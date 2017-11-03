قاسم قبيسي: القدر يفرض علينا أن نتعايش ضمن الأطر الجامعة والمحبة الصادقة on November 3, 2017

أمل عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ قاسم قبيسي “ان تكون هذه الفتنة التي أريدت للمنطقة آخر الفتن، وبعدها يتآزر الجميع للم الشمل وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة مع كل أطياف هذه المنطقة المباركة التي خصها الله تعالى بأن جعلها مهبط الوحي وموطن الأنبياء والرسل على إختلاف شرائعهم وأزمنتهم، وأن يعي الجميع أن القدر يفرض علينا أن نتعايش ضمن الأطر الجامعة والمحبة الصادقة، وكل خيار غير ذلك لا ينتج إلا الخراب والدمار وتنافر النفوس وما ينتهي إليه من الأحقاد والضغائن”.

ودعا في خطبة الجمعة من على منبر مجمع الامام الحسين في الشياح، “المعنيين والمسؤولين الى أن يسمعوا صوت الفقراء والمساكين الذين يموتون على أبواب مستشفيات بنيت لهم، وطرد أبناؤهم من مدارس أسست من أجلهم، واذا بهم ينتهي الأمر بأن يصبحوا قطاع طرق أو متسولين في أوطانهم، وعندها يكونون لقمة سائغة يستثمرها المغرضون لمآربهم ويجد فيهم الأعداء بيئة حاضنة لشغب نقال هنا وهناك، ومن خلالهم يستطيع العدو أن ينفذ الى داخلنا وبيوتنا، فإنا نتوجه الى أبنائنا وأعزائنا ان يكونوا حذرين واعين لكل هذه المخططات، وعلى المسؤولين والمعنيين أن يقوموا بواجباتهم في اتجاه الجميع”.

أضاف قبيسي: “نتوجه الى أبنائنا الأعزاء والزوار الكرام الذين بدأوا التوجه الى زيارة الأربعين زيارة الأمام الحسين، فنقول لهم علينا أن نعلم أننا ذاهبون الى أشرف بقع الأرض والى أشرف عمل نتوجه به الى الله تعالى، حيث تجديد العهد والولاء مع الله ونبيه بالتمسك بولاية أئمة أهل البيت، للمشاركة في تلك المسيرة العظيمة التي أصبحت العنوان البارز التي يقرأ العالم كله من خلالها من هم أتباع الحسين ومن هم شيعة علي، وهنا علينا جميعا ان نقرأ توصيات المرجعية العليا الصادرة عن سماحة أية الله العظمى السيد السيستاني بهذا الخصوص، والموجهة الى جميع زوار الأربعين، وهذا يستوجب علينا أن نكون بغاية الاتزان والأدب والستر والعفاف، وفي أعلى مراتب الأخلاق في سلوكنا وتصرفاتنا”.

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