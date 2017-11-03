فؤاد شهاب القيادي في التيار.. استقال بسبب تصرف قمعي on November 3, 2017

بعد مرور يومين على الاستقالة المفاجئة لمنسق مجالس أقضية جبل لبنان في التيار الوطني الحر، فؤاد شهاب، والتي لاتزال تتفاعل في الأوساط داخل الحزب وخارجه، حصلت «الأنباء» على بعض المعلومات، التي تتحفظ على نشرها بطلب من المصدر المقرب من المكتب الإعلامي لفؤاد شهاب نفسه.









المصدر أكد لنا أن ما جعل شهاب يقدم على هذه الخطوة الجريئة والمفاجئة هو تصرف بعض المسؤولين في «التيار» الذي وصفه

بـ «القمعي»، حيث منعوا بعض المؤيدين العونيين في بعبدا من حضور حفل إزاحة الستار عن نصب شهداء في قضاء بعبدا، أقيم بدعوة من رئيس جمعية «دعم لبنان القوي»، وهو فؤاد شهاب، وبرعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، في نهار الجمعة 27/10/2017 في عاريا ـ ضهر الوحش.

وقد حضر الحفل ممثلون عن قيادة الجيش ومديرية المخابرات وقوى الأمن الداخلي وأهالي شهداء الجيش ولواء الأنصار الكتيبة الثانية ورؤساء ومخاتير 21 بلدة من ساحل وجبل قضاء بعبدا وعدد من الضباط المتقاعدين، كما لبى الدعوة رؤساء وممثلو ومنسقو حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب، الوطنيين الأحرار، حزب الله، حزب الوعد، حزب التوحيد، نمور داني شمعون والجبهة اللبنانية، كما حضر رؤساء لجان التجار والجمعيات وهيئات المجتمع المدني في قضاء بعبدا وحشد من الرفاق والإعلاميين.

وكان لافتا غياب هيئة ومجلس قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر بعد أن تم الاتصال ببعض الكوادر والناشطين لمنعهم من الحضور حتى انه تم استدعاء بعضهم الى الأمانة العامة للتيار.

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