عيتاني تسلم من وفد المركز الصيني للاقتصاد مفتاح طريق الحرير on November 3, 2017

استقبل رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني وفد المركز الصيني للاقتصاد والتبادل التقني التابع لوزارة التجارة الصينية، برئاسة زاو يونغلي وحضور أعضاء من مجلس بلدية بيروت ونادين حجار ممثلة مجموعة “فرنسا بنك”.

وأكد عيتاني أن “سلسلة المشاريع الحيوية، التي يتم العمل عليها حاليا في العاصمة ستعيد بيروت إلى موقعها الإقليمي الطليعي”.

وثمن “العلاقة المتينة التي تجمع لبنان والصين، نظرا الى الميزات التي يتمتع بها كل من البلدين وخبرتهما التاريخية على صعيدي التجارة والعلاقات الاجتماعية”، داعيا المستثمرين الصينيين إلى “المبادرة فورا للاستثمار في لبنان، انطلاقا من أهميته الاستراتيجية كونه معبرا عن إعادة إعمار الدول المجاورة”.

وعرض “المشاريع المرتقبة للأعوام الثلاثة المقبلة 2018، 2019، و2020″، مثمنا “الدور الذي يمكن أن تؤديه الصين في المساعدة على تنفيذها ودعمها”.

وشكر عيتاني “الوفد الصيني على تقديمه مفتاح طريق الحرير الى المجلس البلدي، مع ما يعنيه ذلك من مضاعفة المسؤولية والعمل لما فيه تأكيد دور لبنان في طريق الحرير الجديد”.

يونغلي

شدد رئيس الوفد الصيني على “أهمية الشراكة بين لبنان والصين، وأهمية زيارة الوفد الصيني لبلدية بيروت، كخطوة حيوية تسلط الضوء على التبادل والتعاون بين كل من البلدين”، معبرا عن شكره وامتنانه لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس على حد سواء.

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