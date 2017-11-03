عن مذكرة المشنوق.. باسيل: مخالفة للقانون وتمحو جمالية قرانا وتهدد السلامة العامة on November 3, 2017



كذلك قالت مصادر في “تكتل التغيير والاصلاح” لـ”النهار” ان نقاشاً حصل في موضوع المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، فتولى الوزير جبران باسيل الكلام في الموضوع قائلاً ان هذه المذكرة مخالفة للقانون وتمحو جمالية قرانا وبلداتنا وتهدد السلامة العامة، خصوصاً انها لا تمرّ على التنظيم المدني. فأقر المشنوق في الجلسة ان جميع القوى السياسية طلبت منه العمل بمذكرة الـ 150 متراً ما عدا “التيار الوطني الحر”، اذ اعترض وزراؤه على الموضوع. فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية كي تضع مشروع قانون يرسل الى مجلس النواب من اجل معالجة هذا الامر وخصوصاً في البلدات والقرى التي فيها شيوع، وكي لا تصدر تعاميم ومذكرات تؤدي الى مشاكل في البلدات التي لا شيوع فيها. وفي بندي وزارة الطاقة أقرّ مجلس الوزراء، للمرة الاولى، الترخيص لثلاث شركات بانتاج الكهرباء من طاقة الرياح وتوزيعها من دون اعتراض أي من الوزراء. كما أقر بند استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة استدراج عروض لاستيراد النفط. وطالب الوزير سيزار ابي خليل باستدراج عروض، فتدخل الوزير حمادة ملاحظاً ان الامر يتم في ادارة المناقصات فسانده الوزير يوسف فنيانوس، فما كان من الوزير ابي خليل الا ان شرح ان ثمة قانوناً يقول إن أي مناقصة تجريها المؤسسات العامة وأي مناقصة تحوّل الى إدارة المناقصات، كما ان هيئة التشريع والاستشارات أعطت رأيها القانوني في الموضوع. وأضاف: “كفى ترداد ببغائيا لأسطوانة قانون المحاسبة العمومية وقانون إدارة المناقصات، وكفى تضليلاً للرأي العام ولا يزايدن احد على وزارة الطاقة في موضوع إدارة المناقصات والعمل وفق القانون”. وفي نهاية النقاش طلب وزراء “القوات” الاطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات فكان ردّ من الرئيس الحريري ان الرأي موجود لدى رئاسة الوزراء. وانتهى الموضوع بإقرار البند.

وتساءلت مصادر “التيار” لماذا لم يفتعلوا قضية من الموضوع، هل لأنه “ما بيجيب كهربا” قبل الانتخابات النيابية وبالتالي لا يمكن استثماره انتخابياً؟ أما الغداء الموسع الذي اقامه الرئيس الحريري عقب الجلسة وشارك فيه المشنوق وباسيل وعدد من الوزراء فأفادت مصادر وزارية ان طابعا اجتماعيا طغى عليه وكان كلام عام وجو عادي. الراعي الى ذلك، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي غداة تلقيه الدعوة السعودية لزيارة الرياض انه سيلبي الدعوة بعد اسبوعين. وكشف في حديث الى برنامج “كلام الناس” أجراه معه الزميل مرسيل غانم مساء أمس في بكركي ان الدعوة وجهها اليه أصلاً العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله منذ عام 2013 واعتبر ان وقت تلبيتها الان سيكون ضمن ابعاد ومفاهيم عادية. وأوضح انه حين يزور السعودية أو سواها فان خطابه يكون خطاب سلام وتوافق وتلاقي ولا يخشى ان يصنفه أحد كخطاب فئوي. وعن التوتر بين السعودية و”حزب الله” وايران رأى الراعي انه لا يمكن تجاهل التأثير الكبير للحزب وايران في لبنان، لكن موضوع الحزب مرتبط باطار دولي واقليمي أبعد من لبنان ولا يؤخذ وحده كموضوع لبناني صرف. ورداً على ربط الرئيس ميشال عون سلاح الحزب بقضية حل أزمة الشرق الاوسط قال البطريرك: “حل أزمة الشرق الاوسط قد يدوم مئات السنين ونحن لا يمكننا الانتظار”.

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