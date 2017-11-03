شبيب عرض مع فوشيه سبل تفعيل التعاون بين بيروت والمدن الفرنسية on November 3, 2017

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، في مكتبه في القصر البلدي، السفير الفرنسي برونو فوشيه، يرافقه وفد من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي.

وبحث اللقاء في سبل تفعيل التعاون بين مدينة بيروت والمدن الفرنسية في مشاريع عدة ذات الاهتمام المشترك والعمل على إنجازها في السرعة اللازمة بهدف إطلاقها، ولا سيما بيت بيروت أو ما يعرف بالبيت الأصفر، الذي توليه فرنسا اهتماما خاصا، نظرا لقيمته الثقافية والتاريخية ومشروع ساحة المجاعة الكبرى، الذي سيطلق قريبا.

كما تم البحث في الدورات التدريبية لفوجي الإطفاء وحرس بيروت.

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